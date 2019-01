per Mail teilen

Das Schlosshotel Beuggen in Rheinfelden soll trotz Insolvenz weiter betrieben werden. Langfristig soll es laut Stadtverwaltung wieder auf wirtschaftlich gesunde Füße gestellt werden. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt sagte dem SWR: "Ich kann nur von unserer Seite aus versichern, dass wir wie bisher auch versuchen werden, interessante Veranstaltungen im Schloß selbst durchzuführen. Das ist uns in den vergangenen Monaten einige Male gelungen und das Besondere war auch, dass wir immer eine gute Resonanz erhalten haben. Insofern steht die Stadt zu diesem besonderen Ort , sie steht zu der Konzeption und wird von ihrer Seite aus die Möglichkeiten bieten, die man bieten kann und das liegt vor allen Dingen in einer verstärkten Werbung dieses doch einzigartigen Ortes".