In Rheinfelden (Kreis Lörrach) fand am späten Dienstagnachmittag ein größerer Polizeieinsatz im Kampf gegen Drogenkriminalität statt. Nach SWR-Informationen war auch ein Sondereinsatzkommando dabei. Die Polizei durchsuchte mehrere Innenstadt-Lokale und sperrte eine Straße. Die Polizei bestätigte, dass es Festnahmen gegeben hat. Weitere Einzelheiten will die Staatsanwaltschaft am Mittwoch bekanntgeben. Dem Einsatz sind mehrmonatige Ermittlungen vorausgegangen.