In Rheinfelden hat in der Nacht zum Sonntag ein Mann sein Auto in einem Vorgarten geparkt. Zuvor hatte er mit dem Wagen den Zaun durchbrochen, einen Pavillon und einen gemauerten Grill zerstört. Der 30-jährige Autofahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, bevor er auf dem fremden Grundstück zum Stillstand kam. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.