Die Schwestern Angelina und Rosalie aus Donaueschingen sind jung und können perfekt singen. Ihre Botschaft: Sie wollen Kinder und Jugendliche ermutigen, politisch aktiv zu werden.

Klimaschutz und Gerechtigkeit sind die Themen der Geschwister, sie halten Vorträge, Songs von ihnen werden auf Youtube millionenfach geklickt. Und sie sind an Schulen unterwegs – wie vor ein paar Tagen an der Realschule in Gottmadingen. Rosalie und Angelina waren die Stars in der Turnhalle der Realschule in Gottmadingen und sie machen einmal mehr klar, dass jeder etwas tun kann, um die Erde zu retten.

Dauer 3:24 min Schwestern-Paar ermutigt Schüler in politischen Themen

Klimaveränderung und Kriege – diese Dinge seien nur in den Griff zu kriegen, wenn alle Kinder und Jugendlichen der Welt gemeinsam mithelfen, erklärt Rosalie. Die Realschüler können schon mal Vorschläge machen, was konkret zu tun ist. Zwischendurch machen Angelina und Rosalie Mut – auch mithilfe ihrer Lieder. Mit Songschreiber Marco Gässler sind die Schwestern aus Donaueschingen inzwischen in Schulen und Flüchtlingsheimen unterwegs.