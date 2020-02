Das befürchtete Orkantief Sabine zieht in diesen Stunden über Baden-Württemberg hinweg. Betroffen ist vor allem der Schwarzwald, aber auch in allen anderen Landesteilen wird gewarnt.

Das Sturmtief "Sabine" fegt seit den frühen Morgenstunden des Montags über Baden-Württemberg hinweg und bremst zahlreiche Pendler und Reisende aus: Mit teilweise orkanartiger Kraft zogen die Böen vor allem über Teile des Schwarzwaldes. "Baden-Württemberg wird vom Sturmfeld eines Orkantiefs erfasst", warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen.

In Südbaden sollen Schulkinder zuhause bleiben

Die Züge im Regional- und Fernverkehr stehen landesweit weitgehend still, an den Flughäfen Stuttgart, Basel und Zürich blieben einige Maschinen am Boden und vor allem in Südbaden wurde empfohlen, Kinder nicht in die Schule zu schicken. In Oberried bei Freiburg ist der Strom ausgefallen. In der Stadt Freiburg sind etliche Bäume umgestürzt, ebenso im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald. Die B315 ist zwischen Lenzkirch und Titisee gesperrt. Hier ist ein Baum auf einen Lkw gestürzt. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Im Markgräflerland in Niederweiler bei Müllheim ist ein Baum auf ein Hausdach gestürzt und hat das Dach ein stückweit mit eingerissen. Ein Lkw hat bei der Autobahnauffahrt Achern wegen des Sturms einen Teil seiner Ladung verloren, darunter einen kompletten Abfallcontainer. Ein Pkw wurde dabei beschädigt, verletzt wurde jedoch niemand.

Dauer 0:33 min Sturm "Sabine" sorgt für umgestürzte Bäume und Unfälle bei Freiburg In der Stadt Freiburg sind etliche Bäume umgestürzt, ebenso im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald. Die B315 wurde zwischen Lenzkirch und Titisee gesperrt. Hier stürzte ein Baum auf einen Lkw.

Orkanböen bis 120 – im Bergland bis 160 Stundenkilometer

Im Lauf des Montag seien schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten um die 100 Stundenkilometer möglich, teilte die DWD-Wetterberatung in Stuttgart mit. Die Meteorologen erwarten orkanartige Böen oder Orkanböen bis 120 Stundenkilometer, an einigen Orten auch mehr, im höheren Bergland seien bis zu 160 Stundenkilometer möglich, hieß es. Auf dem Feldberg wurden Spitzengeschwindigkeiten von 177 Stundenkilometern gemessen. Auch die Nacht zum Dienstag soll unruhig werden, die Meteorologen erwarten gebietsweise Starkregen.

Skibetrieb am Feldberg steht wegen "Sabine" still

Während der DWD für große Teile Deutschlands die zweithöchste Unwetterstufe herausgegeben hat, gilt im Schwarzwald in einigen Regionen sogar die höchste der insgesamt vier Warnstufen. Am Feldberg stehen deshalb die Skilifte still. "Am Montag werden aufgrund des Sturmtiefs alle Lifte geschlossen bleiben", twitterte der Liftverbund Feldberg, "wir bitten die Warnungen und Empfehlungen des Deutschen Wetterdienstes zu beachten." Bislang ist nach Angaben der Betreiber nicht absehbar, wann der Skibetrieb wieder starten kann.

SWEG-Züge stehen – VAG Busse und Bahnen fahren

"Sabine" wirbelt zum Wochenbeginn auch den Start zahlreicher Pendler gewaltig durcheinander. Vor allem Bahnfahrer müssen sich am Montagmorgen auf starke Einschränkungen einstellen. Die Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG (SWEG) mit Sitz in Lahr im Schwarzwald stellte ihren Zugverkehr in Baden ebenfalls "bis auf Weiteres" ein. Der Freiburger Verkehrs-AG (VAG) lässt Busse und Straßenbahnen fahren.