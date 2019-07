Das Verschwinden tausender Orchideen aus dem Naturschutzgebiet Taubergießen geht wohl auf das Konto von Wildschweinen. Überwachungstechnik brachte die Polizei auf ihre Spur.

Seit Anfang Mai waren aus dem Naturschutzgebiet Taubergießen (Ortenaukreis) tausende seltener Orchideen-Knollen gestohlen worden - im Wert von rund 300.000 Euro. Die Polizei ermittelte, konnte aber kein Umweltverbrechen feststellen. Die Beamten sind mehr als 30 Hinweisen nachgegangen, haben Experten gehört und Telefonverbindungsdaten ausgewertet. Eine konkrete Spur auf menschliche Orchideendiebe fanden sie dabei nicht, wohl aber auf Wildschweine.

Tierische Überraschung

Überwachungstechnik rückte die Schweine in den Fokus der Ermittlungen. Wo sie nachts gesichtet wurden, fand man am nächsten Morgen ausgegrabene Knollen und Orchideenstängel. Die Spuren hätten denen der vorherigen Ausgrabungen geglichen, so die Polizei. Deutlichstes Indiz seien schließlich DNA-Spuren an einem frisch ausgehobenen Loch gewesen.

Auf menschliche Tatverdächtige stießen die Beamten aber auch – bei ihren Ermittlungen zum Orchideenhandel im Internet.