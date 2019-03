Ein Wolf hat die zwei Schafe getötet, die Mitte Februar in Oppenau im Ortenaukreis entdeckt worden sind. Das hat das baden-württembergische Umweltministerium am Freitag mitgeteilt.

Seit dem Fund der beiden Tiere am 18. Februar im Ortenaukreis war vermutet worden, dass es sich um einen neuen Wolfsriss handelt. Untersuchungen von Genmaterial haben dies jetzt bestätigt. Nicht geklärt werden konnte aber, ob ein im Nordschwarzwald bereits gekennzeichneter Wolf die Schafe gerissen hat. Weil der Abstrich der Kadaver auch Fuchsspuren enthielt, war eine eindeutige Zuordnung nicht möglich gewesen.

Umzäunung für Schafe nicht ausreichend

Oppenau befindet sich in einem Gebiet, in dem Nutztierhalter ihre Tiere besonders schützen sollen. Das Land kommt für einen Großteil der Kosten auf. Laut Umweltministerium war die Umzäunung der gerissenen Schafe in Oppenau aber nicht ausreichend. Zuletzt war am 22. Januar in Wolfach, ebenfalls im Ortenaukreis, ein Schaf gerissen worden.