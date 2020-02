Er ist einer der großen deutschen Verleger: Hubert Burda - erfolgreich in Offenburg und München, erfolgreich auch im digitalen Wandel. Am Sonntag feiert Burda seinen 80. Geburtstag.

Er ist noch immer jeden Tag in seinem Münchner Büro und besucht regelmäßig den Firmen-Stammsitz in Offenburg. Der Verleger und Kunsthistoriker Hubert Burda hat zwar vor zehn Jahren zu seinem 70. Geburtstag die Leitung seines Unternehmens an den Vorstand übergeben, beteiligt sich aber nach wie vor aktiv am Geschehen. Ruhestand ist für ihn keine Option, es gehe ihm gut, lässt er ausrichten - Interviews gibt Burda zu seinem 80. Geburtstag nicht.

Burdas Visionen haben digitalen Wandel gemeistert

Mit zukunftsweisenden Visionen hat der jüngste Sohn des Verleger-Ehepaars Franz und Aenne Burda in den vergangenen Jahrzehnten den Zeitschriftenverlag in die digitale Welt geführt. Erfolgreich: "Hubert Burda Media" erwirtschaftet fast drei Milliarden Euro - inzwischen vor allem mit Internet-Angeboten - und hat mehr als zwölftausend Mitarbeiter weltweit. Produkte des Verlags räumen regelmäßig internationale Preise ab.

Burda feiert zuerst mit seiner Familie und mit Freunden

Mehr als zwei Drittel der Firmenanteile gehören seinen Kindern Jacob und Elisabeth. Beide sind generell interessiert an einem Eintritt ins Unternehmen – wann und in welcher Form steht aber noch nicht fest. Seinen Geburtstag feiert Hubert Burda am Sonntag im kleinen Kreis, mit engen Freunden und Familie. Am Mittwoch will er dann mit Prominenz und Mitarbeitern in Offenburg auf den 80. anstoßen.