Der Offenburger Weihnachtscircus ist an Dreikönig mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. Insgesamt wurden in den 36 Vorstellungen fast 47.000 Zuschauer gezählt, so der Veranstalter Zirkus Charles Knie. Im vergangenen Jahr waren es rund 2000 weniger, allerdings gab es da auch deutlich weniger Vorstellungen.