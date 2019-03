per Mail teilen

Das Urteil im Offenburger Arzt-Mordprozess ist gefallen: Der Angeklagte wurde wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen. Dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie wurde angeordnet.

Nach sechs Wochen mit sieben Verhandlungstagen im Prozess um die tödliche Messerattacke auf einen Arzt in Offenburg hat das Landgericht am Dienstagnachmittag das Urteil mit einer Verzögerung verkündet. Das Gericht hatte zuvor weder dem beantragten Wechsel des Pflichtverteidigers zugestimmt, noch dem Kontaktwunsch des Angeklagten zu Familie oder Botschaft. Dazu sei lange genug Gelegenheit gewesen.

Psychisch kranker Angeklagter hatte die Tat bestritten

Der angeklagte 38-Jährige aus Dschibuti soll den Arzt im vergangenen August in dessen Praxis in Offenburg mit zahlreichen Messerstichen getötet haben. Er hat die Tat bestritten. Aufgrund der attestierten psychischen Erkrankung des Angeklagten hat das Gericht seinem Urteil offensichtlich ein psychiatrisches Gutachten zugrunde gelegt. Demnach liege keine Schuldfähigkeit vor, die Unterbringung in der Psychiatrie sei aber unerlässlich.

Psychiatrisches Gutachten: Angeklagter ist paranoid schizophren

Nach dem Gutachten eines Tübinger Psychiaters stand fest: Der Mann ist psychisch schwer krank, er leidet unter einer paranoiden Schizophrenie. Deshalb könne er für die vielen Messerstiche auf den Offenburger Arzt im August 2018 nicht verantwortlich gemacht werden. Der 38-Jährige sei bei dem Übergriff wahngesteuert gewesen. Weil der Mann für die Allgemeinheit gefährlich sei, müsse er aus Sicht des Experten deshalb dauerhaft in die Psychiatrie.

Dauerhafte Unterbringung in psychiatrischem Krankenhaus

Die dauerhafte Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus hatten auch Staatsanwalt, Vertreter der Nebenkläger und die Verteidiger gefordert. Der Offenburger Arzt hat Ehefrau und Tochter hinterlassen. Beide sind in dem Prozess als Nebenkläger aufgetreten.