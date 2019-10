Ein 38jähriger Mann ist Dienstagabend in seiner Wohnung in Offenburg von mehreren maskierten Männern überfallen worden. Die Täter flüchteten ohne Beute. Wie die Polizei mitteilt, seien gegen 20:45 Uhr mehrere maskierte Männer gewaltsam in die Wohnung des 38-Jährigen eingedrungen. Und zwar in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße. Die Männer hätten Geld gefordert. Einer der Maskierten habe Pfefferspray oder Reizgas ihn sein Gesicht gesprüht. Als der Mann lautstark um Hilfe schrie, seien die Unbekannten ohne Beute geflüchtet. Der 38-Jährige wurde leicht verletzt. Da die Polizisten in der Wohnung des Mannes Cannabispflanzen und Marihuana fanden, wird nun zusätzlich zum Überfall auch gegen ihn ermittelt.