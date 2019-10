per Mail teilen

Das Trinkwasser in Offenburg (Ortenaukreis) sollte vorübergehend abgekocht werden. Das teilte der Südbadische Energieversorger Badenova bnNetze am Mittwochabend mit. Dies habe man nach Absprache mit dem Landratsamt Ortenau entschieden. Grund für das Abkochen des Wassers sei ein Qualitätsproblem, das man festgestellt habe, teilte das Tochterunternehmen von Badenova mit. Es seien in zwei Proben Bakterien im Trinkwasser gefunden worden. Das Wasser müsse vor der Verwendung daher abgekocht werden, nicht jedoch zum Duschen. Dies sei nicht erforderlich. Inzwischen sei man dabei, den Qualitätsmangel, wie es hieß, zu beseitigen. Badenova werde informieren, sobald die Empfehlung wieder aufgehoben werden kann.