Kurz nach einem Überfall auf einen Discounter in Offenburg hat die Polizei am Wochenende den mutmaßlichen Räuber gefasst. Eine Anwohnerin war auf den Verdächtigen aufmerksam geworden. Der Täter hatte sich mit einer Maske vermummt, war gegen 20 Uhr in das Geschäft in der Weinstraße gekommen und mit vorgehaltenem Messer auf zwei Kassiererinnen zugegangen. Die Tageseinnahmen lagen schon zur Abrechnung bereit. Der Räuber nahm sie an sich und flüchtete zu Fuß. Ganz in der Nähe nahm die Polizei kurz darauf einen Verdächtigen fest. Bei dem 21-Jährigen wurden neben dem entwendeten Bargeld auch die Kasse ein Messer und die Maskierung aufgefunden. Inzwischen wurde gegen den Mann Haftbefehl erlassen.