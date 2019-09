Die Stadt Offenburg will sich bis Mitte Dezember um die Landesgartenschau zwischen 2032 und 2036 bewerben. Die geplante Fläche von 24 Hektar soll direkt in der Stadt und an der Kinzig liegen. Dazu müsste unter anderem ein Fußballstadion verlegt werden. Die Bürger, Unternehmen und Hochschule wurden miteinbezogen, denn alle sollen sich mit dem Projekt identifizieren. Um die angestrebte Landesgartenschau stemmen zu können, will Offenburg pro Jahr ein Prozent der Steuereinnahmen sparen - bis 2034 rund 18 Millionen Euro. Dazu kämen ein Darlehen und Zuschüsse vom Land.