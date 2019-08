Elf Jahre nach den Olympischen Spielen in Peking hat die frühere Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll in ihrer Heimatstadt Offenburg ihre Silbermedaille bekommen. «Das ist ein toller Moment, dass meine Kinder das miterleben dürfen», sagte die zweifache Mutter am Samstag bei der Feier mit rund 60 Gästen. Es erfülle sie mit Stolz, dass man für Fairness belohnt werde, betonte die 38-Jährige. Das Internationale Olympische Komitee hatte bei Nachtests der Olympia-Proben 2016 entschieden, die 2008 in Peking zweitplatzierte Russin Maria Abakumowa wegen Dopings zu disqualifizieren. Damit rückte Obergföll vom dritten auf den zweiten Platz der olympischen Speerwurf-Konkurrenz vor.