Am Wochenende ist im Offenburger Bahnhof ein Lokführer von einem Mann angegriffen worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde der Mann nicht ernsthaft verletzt. Der Angreifer hatte sich offenbar darüber geärgert, dass er trotz Halt des Zuges in Lahr, es verpasst hatte dort auszusteigen. Die Bundespolizei sucht Zeugen, die den Angriff des als Clown verkleideten Mannes auf den Lokführer am Samstagabend beobachtet haben.