Vor dem Offenburger Landgericht ist der Prozess gegen einen Mann aus Lahr fortgesetzt worden. Er ist wegen schwerer Brandstiftung und versuchten Totschlags an seiner Eherfrau angeklagt. Dicker Rauch stand im Flur des Dachgeschosses und versperrte der Ehefrau des Angeklagten den Fluchtweg über das Treppenhaus. So ordnete ein Sachverständiger des Landeskriminalamtes die Situation in der Brandnacht ein. Nach einem Streit des Ehepaars hatte der 30-jährige Mann aus Lahr vor der Wohnung ein Stück Stoff angezündet und das Haus dann verlassen. Schon bei seiner Festnahme räumte er das ein. Weil Rauch durch die Ritzen der Wohnungstür zog, floh seine Frau durch ein Fenster auf das Hausdach. Die Feuerwehr konnte sie nur schwer bergen. Nach Einschätzung eines Kripobeamten war sie in Todesangst. Ihr Mann soll ihr durch die geschlossene Wohnungstür zugerufen haben: "Du musst zurück zu deinem Gott." Er war zur Tatzeit alkoholisiert.