Das Haus des Jugendrechts in Offenburg (Ortenaukreis) hat seine Arbeit aufgenommen. Unter einem Dach sind hier Staatsanwaltschaft, Amtsgericht, Polizei und Jugendamt untergebracht. In dem neuen Haus soll auf Straftaten von Jugendlichen so schnell wie möglich reagiert werden. Es geht um Arbeitsstunden, Gespräche bei der Drogenberatung, den Täter-Opfer-Ausgleich und soziale Trainingskurse. Für jeden einzelnen Jugendlichen soll die bestmögliche Lösung gefunden werden. Gleichzeitig wollen Staatsanwaltschaft, Gericht, Polizei und Jugendamt Straftaten verhindern. Jugendlichen und deren Familien soll gezielt geholfen werden. Das Offenburger Haus des Jugendrechts ist das sechste dieser Art in Baden-Württemberg und das erste in Südbaden. Es soll im Sommer offiziell eingeweiht werden.