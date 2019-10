Der Offenburger Speerwerfer Johannes Vetter ist bei der Leichtathletik-WM in Doha souverän ins Finale eingezogen. Der 26-Jährige erzielte bereits mit seinem ersten Wurf in der Qualifikation starke 89,35 m und blieb damit klar über den für die Medaillenentscheidung geforderten 84,00 m. Das Finale findet am Sonntagabend statt. Johannes Vetter von der Leichtathletik-Gemeinschaft Offenburg ist amtierender Weltmeister, er holte 2017 in London Gold.