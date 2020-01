Kommende Woche findet in Offenburg wieder das internationale Hallen-Springreitturnier statt. Bei den „Baden-Classics“ sind vom 30. Januar bis zum 2. Februar Reiter aus 15 Nationen am Start. Über 130.000 Euro an Preisgeldern gibt es in Offenburg bei den Springprüfungen zu gewinnen. Der Große Preis am Abschlusstag ist mit 30.000 Euro dotiert. 10.000 Zuschauer werden an den vier Tagen auf dem Offenburger Messegelände erwartet. Das Turnier findet zum 13. Mal statt. In diesem Jahr ausnahmsweise als zwei-Sterne-Turnier, da der Hauptsponsor abgesprungen ist.2021 soll es wieder ein Drei-Sterne-Turnier sein. Abgerundet wird der Springreit-Wettkampf durch das Voltigieren. Hier sind sechs Teams aus vier Ländern am Start.