Ein AfD-Stadtrat hat den Offenburger Oberbürgermeister Marco Steffens angezeigt. Grund sind Äußerungen auf Facebook nach dem Anschlag in Halle. Der Offenburger AfD-Stadtrat dreht den Spieß nun um. Denn zunächst hatte er vergangene Woche auf Facebook mitgeteilt, der Anschlag in Halle sei inszeniert worden. Darauf hatte Oberbürgermeister Steffens ebenfalls per Facebook reagiert und diese Äußerung verurteilt, die Fraktionen des Gemeinderates in einer Pressemitteilung übrigens auch. Nun folgt die Anzeige gegen den Oberbürgermeister, weil er seine Neutralitätspflicht verletzt habe und weil er die Zeilen des Stadtrates als „antisemitisch“ bezeichnet hatte. Auch der AfD-Landtagsabgeordnete Stefan Räpple aus Kehl hat sich inzwischen eingemischt und seinen Parteifreund mit entsprechenden Kommentaren unterstützt.