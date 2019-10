Ein 25-jähriger Mann hat am Dienstag vor dem Offenburger Landgericht den Überfall auf einen Renter im vergangenen Mai gestanden. Er hatte ihn zusammengeschlagen und getreten. Der angeklagte Mann aus Somalia ist psychisch krank. Er habe immer wieder Stimmen gehört, sagte er vor dem Landgericht. Die Stimmen hätten ihm gesagt, dass der 75-jährige Rentner ihn misshandeln wolle. Unter Tränen berichtete er dann, wie er das Opfer in der Nähe des Offenburger Bahnhofes erst schwer verletzt und dann einen Krankenwagen gerufen habe. Der 25-Jährige sprach von einem großen Fehler. Der Rentner ist seit der Tat pflegebedürftig, seine beiden Söhne treten als Nebenkläger auf. In Offenburg war der Somalier nach einer Irrfahrt mit dem Zug zufällig gelandet. Die Staatsanwaltschaft hat beantragt, ihn wegen einer paranoiden Schizophrenie dauerhaft in der Psychiatrie unterzubringen. Er war 2015 nach Deutschland gekommen und hatte einen Asylantrag gestellt, der 2017 abgelehnt wurde.