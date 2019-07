per Mail teilen

Nach einem Unfall in einer Metallveredlungsfirma in Oberndorf im Kreis Rottweil erlitten Menschen Atemwegsreizungen. Ein Firmenmitarbeiter hatte den Behälter mit Salmiaklösung beim Öffnen eines Tors von einem Regal gerissen. Dabei liefen nach Polizeiangaben 40 Liter der hochprozentigen Chemikalie aus. Die angerückte Feuerwehr spülte mit Wasser nach, um die Lösung zu verdünnen und die giftigen Dämpfe niedrig über dem Boden zu halten. 16 Menschen hatten kurz nach dem Unglück über Symptome wie Schwindel, Kopfschmerzen und Atemwegsbeschwerden geklagt. Sie wurden in Krankenhäuser nach Oberndorf und Rottweil gebracht. Vorsorglich wurden außer der betroffenen Firma zwei weitere umliegende Betriebe sowie eine Bäckerei evakuiert. Gegen den Firmen Mitarbeiter wird wegen unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Stoffen ermittelt.