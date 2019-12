Die kritischen Aktionäre fordern vom Oberndorfer Waffenhersteller Heckler und Koch klarere Informationen über die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens. Weil sie vermuten, dass es in naher Zukunft bei Heckler und Koch zu neuen Machtkonstellationen kommen wird, richtet sich ihr Appell an eventuelle zukünftige Besitzer. Ihre Forderung: Es dürfen in Zukunft keine Waffen mehr in kriegführende und menschenrechtsverletzende Staaten geliefert werden. Derzeit gibt es Spekulationen darüber, dass Anteile des Unternehmens in Ausland verkauft werden sollen. Auch im Aufsichtsrat bahnen sich mehrere Personalwechsel an. Am Donnerstag findet in Rottweil eine Hauptversammlung der "Heckler & Koch AG" statt.