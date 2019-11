In den Höhenlagen Baden-Württembergs hat sich am Freitag ein winterlicher Anblick geboten. Auf der Schwäbischen Alb ab etwa 650 Metern Höhe gab es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) den ersten liegen gebliebenen Schnee der beginnenden Saison. Auf dem Klippeneck (Kreis Tuttlingen) in knapp 1.000 Metern Höhe lagen am Nachmittag sieben Zentimeter Schnee. mehr...