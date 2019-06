Die Belegschaft des defizitären Waffenherstellers Heckler & Koch hat mit knapper Mehrheit für einen Lohnverzicht gestimmt, damit das Unternehmen finanziell etwas Luft bekommt. Am Donnerstag stimmten in Oberndorf 52,3 Prozent der Mitarbeiter für die Annahme eines Tarifvertrags.

Der neue Tarifvertrag bei Heckler & Koch sieht eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit um 2,5 auf 37,5 Stunden vor. Geld für die Mehrarbeit gibt es nicht, so die IG-Metall. Gestrichen wird zudem eine für Juli vorgesehene Einmalzahlung von 400 Euro je Vollzeitstelle. Die Geschäftsführung zeigte sich dankbar über den «Vertrauensvorschuss». Laut IG-Metall haben sich die Arbeit- und Kapitalgeber zu Investitionen in den Standort Oberndorf in zweistelliger Millionen-Euro-Höhe pro Jahr verpflichtet. Heckler & Koch mit rund 800 Mitarbeitern hat einen hohen Schuldenberg und schreibt rote Zahlen - trotz guter Auftragslage. mehr...