per Mail teilen

Orchideenräuber haben Anfang dieser Woche im Naturschutzgebiet Taubergießen die kostbaren Pflanzen systematisch geklaut. Denn für die seltenen Knollen zahlen Liebhaber viel Geld.

Der Taubergießen südlich von Offenburg ist ein einzigartiges Naturschutzgebiet. Wasserläufe durchziehen Urwälder, unzählige Zugvögel machen im Frühjahr auf dem Weg von Afrika nach Skandinavien hier Station. Auf den Magerwiesen wachsen sehr seltene Pflanzen, Orchideen zum Beispiel. Es ist das größte Orchideenvorkommen in ganz Europa. Oder besser es war!

Dauer 01:56 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW 3.000 Orchideen im Taubergießen gestohlen Die Polizei ermittelt wegen einer schweren Umweltstraftat im Naturschutzgebiet Taubergießen in der Ortenau. Unbekannte haben dort rund 3.000 seltene Orchideen ausgegraben. Experten sprechen von einer Katastrophe.

Video herunterladen (4,5 MB | MP4 )

Sie kennen jeden Winkel des Taubergießens, Dietmar Keil und seine Tochter Silke. Der Offenburger Biologe und Naturfilmer kommt seit Jahrzehnten hierher. Die Orchideen sind seine große Leidenschaft. Die Blüte dieses Jahr versprach fantastisch zu werden. Aber dann – blankes Entsetzten. Orchidee für Orchidee, säuberlich mit der Schaufel ausgegraben.

Orchideendiebe waren offenbar Profis

Hummelorchideen, Spinnenorchideen – nirgends in Europa wuchsen sie so zahlreich wie im Taubergießen. "Die Orchideenräuber", sagen die Keils, "das waren keine Hobby-Orchideenfans, die sich verbotenerweise was Exotisches für den eigenen Garten besorgen wollten. Nein, das waren Profis."

Verkaufswert im Online-Handel auf 300.000 Euro geschätzt

Silke Keil findet die Knollen im Internet. Ausländische Händler, Spinnenorchideen, das Stück für 80 oder 100 Euro. Der Verkaufswert der geraubten Orchideen könnte bei rund 300.000 Euro liegen. "Wir bräuchten eine Orchideenpolizei" – sagen Vater Keil und seine Tochter – "Ranger, die sich jetzt zur Blütezeit auf die Lauer legen. Drüben in Frankreich gibt es die schon lange."

Regierungspräsidium Freiburg hält Ranger für überzogen

Für überzogen hält man das im Freiburger Regierungspräsidium. Dieter und Silke Keil aber hoffen, dass man jetzt in der Behörde endlich aufwacht. Der Bestand galt unter Orchideenfreunden als europäisches Naturwunder. Ob er sich noch einmal erholen wird ist fraglich. Mindestens ein halbes Jahrhundert würde es aber dauern, glauben Experten.

Polizei: "Nie dagewesenes Umweltverbrechen"

Die Polizei spricht von einem "nie dagewesenen Umweltverbrechen" und hofft über Zeugen und soziale Medien, Hinweise auf die Täter zu finden.

Zeugenaufruf der Polizei