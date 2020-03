In Neuried-Altenheim (Ortenaukreis) hat am Donnerstagnachmittag eine Werkstatt in einem Wohnhaus gebrannt. Laut Polizei wurden zwei Menschen leicht verletzt, einer von ihnen musste im Krankenhaus behandelt werden. Die 70 Einsatzkräfte hatten das Feuer nach anderthalb Stunden unter Kontrolle. Während des Brandes waren das betroffene Gebäude und angrenzende Häuser evakuiert worden. Alle Bewohner konnten nach den Löscharbeiten wieder in ihre Häuser. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe stehen noch nicht fest.