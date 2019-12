Auf dem Landesgartenschau-Gelände 2022 in Neuenburg sind fast fünf Tonnen Munition aus dem zweiten Weltkrieg beseitigt worden. Unklar ist allerdings, wer für die Kosten aufkommt.

Zwei Millionen Euro hat die Stadt Neuenburg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) bereits ausgegeben, um die Altlasten auf dem Gelände am Rheins auszugraben. Und sie muss befürchten, auf den Kosten sitzen zu bleiben. Denn das Land will nur den Abtransport und gegebenenfalls die Entschärfung der Bomben bezahlen. Dass in Neuenburg teils Meter um Meter das Gelände umgegraben werden musste, interessiert das Land nicht.

Neuenburgs Bürgermeister Schuster spricht von "Skandal"

Bürgermeister Joachim Schuster hält das für skandalös und sagte dem SWR, seine Gemeinde befinde sich in einer Krux: "Die Stadt muss eine Bescheinigung vorlegen, dass sich im Gebiet am Rhein keine Kampfmittel mehr befinden, aber das Land will sich nicht an den Kosten beteiligen".

Rheinland-Pfalz beteiligt sich offenbar an Altlasten-Beseitigung

Neuenburg sieht sich auch deshalb ungerecht behandelt, da in anderen Bundesländern Gemeinden mit einer Landesgartenschau für die Beseitigung von Altlasten Geld vom Land bekamen - so zum Beispiel in Landau in Rheinland-Pfalz.