Die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen hat sieben Beamte in Ausbildung suspendiert. Der Grund: Sie haben sich laut Polizei demokratiefeindlich verhalten.

Sieben Beamte in Ausbildung hat die Polizeihochschule Baden-Württemberg mit Sitz in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) suspendiert. Das teilte die Hochschule mit. Demnach haben sich die Auszubildenden in einer Weise verhalten, die sich mit der freiheitlich demokratischen Grundordnung und den Ansprüchen an das Verhalten von Polizisten nicht in Einklang bringen lässt.

Die Polizeihochschule Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen dpa Bildfunk picture alliance/Patrick Seeger/dpa

Austausch in einer geschlossenen App-Gruppe

Die sieben angehenden Polizeibeamten, die sich beim Institutsbereich Ausbildung in Lahr (Ortenaukreis) seit Anfang September 2019 in der Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst befanden, hatten sich demnach in einer geschlossenen App-Gruppe über Inhalte mit nationalsozialistischem, antisemitischem und frauenfeindlichem Gedankengut ausgetauscht.

"Charakterliche Mängel" gezeigt

Alle Auszubildenden wurden laut Hochschule wegen der gezeigten erheblichen charakterlichen Mängel mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendiert und damit vom Ausbildungsbetrieb ausgeschlossen. Darüber hinaus wurde ein Entlassungsverfahren gegen sie eingeleitet mit dem Ziel, sie endgültig aus dem Dienst zu entfernen.

Kripo Offenburg hat Ermittlungen übernommen

Die Institutsleitung hat zudem unverzüglich die zuständige Staatsanwaltschaft in Offenburg eingeschaltet, um eine mögliche strafrechtliche Relevanz der Vorfälle prüfen zu lassen, wie es in der Mitteilung heißt. Die strafrechtlichen Ermittlungen führe die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Offenburg. Die Offenburger Behörden sind zuständig, weil sich das Ausbilungszentrum in Lahr befindet. "Wir sind bestürzt über diesen Vorgang. Aber eines ist klar: Wir handeln und wir handeln konsequent", so die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in ihrer Mitteilung.

Strobl: Auswahlverfahren soll geprüft werden

Innenminister Thomas Strobl (CDU) informierte am Mittwoch auch den Innenausschuss des Landtags über die Vorfälle. Strobl sagte: "Wir erwarten von unseren Polizistinnen und Polizisten, dass sie sich jederzeit, ob dienstlich oder privat, einwandfrei verhalten und für unsere freiheitliche demokratische Grundordnung einstehen." Das Verhalten der sieben Polizeischüler stehe dazu in einem absoluten Gegensatz. "Das ist nicht hinzunehmen und zu akzeptieren." Man werde zusammen mit der Hochschule schauen, ob das Auswahlverfahren für die Polizeianwärter optimiert werden sollte.

Gewerkschaft will Ermittlungen abwarten

Der Innenexperte der CDU im Landtag, Thomas Blenke sagte, die Verantwortlichen hätten vollkommen richtig gehandelt. "Nationalsozialistisches, antisemitisches und frauenfeindliches Gedankengut haben in den Reihen der Polizei absolut nichts zu suchen." Der Vorfall zeige auch, dass die Kontrollsysteme innerhalb der Polizei sehr gut funktionierten, meinte der Politiker.

Der Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Ralf Kusterer, forderte ein faires Verfahren für die Polizeianwärter. "Zunächst gilt auch für angehende Polizeibeamte die Unschuldsvermutung. Wir müssen jetzt die Ermittlungen abwarten", sagte Kusterer der "Heilbronner Stimme" und dem "Mannheimer Morgen" (Donnerstag).

Der Landesbeauftragte gegen Antisemitismus, Michael Blume, sagte den beiden Zeitungen: "Leider ist Antisemitismus auch ein Problem im Staatsapparat." Gerade in Zeiten digitaler Radikalisierung müssten die Grenzen des Sagbaren wieder klar und spürbar gezogen werden.