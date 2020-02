Reaktor 1 des ältesten französischen AKW Fessenheim geht in der Nacht auf Samstag endgültig vom Netz. Ende Juni wird das Atomkraftwerk an der deutschen Grenze komplett geschlossen.

Die Abschaltung ist nach Angaben des französischen Energiekonzerns EDF für Freitagabend vorgesehen, am frühen Samstagmorgen soll der Vorgang abgeschlossen sein. Jahrelang ist grenzüberschreitend um die Stilllegung von Frankreichs ältestem Atomkraftwerk Fessenheim gerungen worden. Der Atommeiler liegt direkt an der deutschen Grenze, etwa 30 Kilometer von Freiburg im Breisgau entfernt und etwa 50 Kilometer von Basel. Insbesondere auf deutscher Seite gilt das AKW als Sicherheitsrisiko für die ganze Region - zumal es in einem Erdbebengebiet liegt.

Dauer 3:27 min Das Ende vom AKW Fessenheim Die einen jubeln über die AKW-Schließung, für sie ist es eine tickende Zeitbombe. Die anderen trauern um ihre Arbeitsplätze, ihren Wohlstand, einen zuverlässigen Stromlieferanten.

Brenn-Elemente Anfang März ins Abklingbecken

Der erste der beiden Druckwasser-Reaktoren wird nun für immer heruntergefahren. Die 157 Brenn-Elemente kommen nach Auskunft des Betreibers EDF Anfang März ins Abklingbecken. Damit wird das Leben am Oberrhein sicherer, sagen Experten. Aber die Brennstäbe lagern noch drei Jahre in Fessenheim – solange bleibt die Sorge, dass sie außer Kontrolle geraten könnten.

Abriss des AKW Fessenheim wird bis 2040 dauern

Der AKW-Betreiber EDF bekommt vom französischen Staat 450 Millionen Euro Entschädigung für die Schließung der Fessenheimer Reaktoren. Der AKW-Abriss in Fessenheim wird bis 2040 dauern. Parallel soll in der Nähe ein deutsch-französischer Industriepark entstehen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Anteil an Atomstrom in Frankreich soll auf 50 Prozent sinken

Frankreich hat weltweit den größten Anteil an Atomstrom von gut 70 Prozent. Die Französische Regierung will ihn mit der Schließung weiterer Reaktoren auf 50 Prozent senken.

Umweltministerin begrüßt Abschaltung eines AKW-Reaktors in Fessenheim

Die geplante Stilllegung des elsässischen AKW Fessenheim an der französischen Grenze zu Deutschland trägt nach Ansicht der Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) auch zur Sicherheit Deutschlands bei: "Die Atomkraft ist kein Klimaretter. Sie ist riskant, teuer und hinterlässt radioaktiven Abfall für Tausende Generationen", erklärte Schulze vor der geplanten Abschaltung des ersten Reaktors am Freitag. Seit vielen Jahren habe man sich für diesen Schritt eingesetzt, sagte Schulze: "Oft wurde die Stilllegung angekündigt, jetzt ist es endlich so weit." Für Deutschland stehe der Atomausstieg fest. Sie werde aber auch in den Nachbarländern für die Abkehr von Atomkraft werben, erklärte die Umweltministerin.