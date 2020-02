An der Schweizer Grenze und beim Zugverkehr zwischen Basel und Mailand gibt es keine Einschränkungen durch die Corona-Fälle in Italien. Die Bundespolizei ist für den Notfall gewappnet.

Die Entscheidung über Schutzmaßnahmen obliege den Gesundheitsämtern der jeweiligen Länder, erklärt ein Sprecher der Bahn auf Anfrage. Man stehe im regelmäßigen Austausch mit den Behörden.

Keine Einschränkungen für "Basler Morgestraich" erwartet

Das Thema im Blick haben auch die Organisatoren der Basler Fasnacht: dort werden beim Morgestraich in einer Woche bis 100.000 Menschen erwartet. "Wir haben das Virus auf dem Radar", so ein Sprecher des Organisationskomitees. Mit Einschränkungen rechnen sie derzeit nicht.

Dauer 2:54 min Wie große ist die Corona-Gefahr? Was tun unsere Behörden? Vier Menschen sind in Norditalien am Corona-Virus gestorben. Die Maßnahmen sind drastisch. Die Mailänder Scala bleibt zu, der Karneval in Venedig fällt aus, Fußballspiele auch. Ein Zug von Italien nach München am Brenner festgehalten – Corona kommt immer näher. Welche Pläne es für Baden-Württemberg gibt, damit das Virus draußen bleibt.

Bundespolizei in Kehl in Hab-Acht-Stellung

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus in Europa geraten die Staatsgrenzen zunehmend in den Blick der Behörden. Am Grenzübergang in Kehl etwa stehen Beamte der Bundespolizei bereit, um schnell einzugreifen, wenn es die Lage nach Empfehlung der Gesundheitsämter erfordert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien hinsichtlich der Symptome und der Verbreitung des Virus informiert. Entsprechende Schutzkleidung stehe gegebenenfalls zur Verfügung, so Dieter Hutt von der Bundespolizei-Inspektion in Offenburg gegenüber dem SWR.