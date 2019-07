Am zweiten Prozesstag am Freiburger Landgericht um eine Gruppenvergewaltigung hat der Vorsitzende Richter beklagt, dass zwei Verteidiger Morddrohungen erhalten hätten.

Der Verteidiger des Hauptangeklagten hat über Zuschriften und Hass-Mails Morddrohungen und wüste Beschimpfungen gegen sich und seine Familie erhalten. Die Kugel für ihn läge schon bereit, heißt es zum Beispiel.

Dauer 0:30 min Pflichtverteidiger bekommt Hass- und Drohmails Der Verteidiger des Hauptbeschuldigten im Verfahren um die Gruppenvergewaltigung einer jungen Frau in Freiburg, hat seit dem ersten Verhandlungstag vor einer Woche jede Menge Hassmails und Morddrohungen bekommen. Das sagte Anwalt Jörg Ritzel dem SWR am Rande des Verfahrens.

Eine andere Verteidigerin dementierte einen Presseartikel, in dem sie falsch zitiert worden sei. Auf diese Art sei die Stimmung gegen die Angeklagten angeheizt worden. Sie fragte wörtlich: „"Wollen wir in Deutschland die Scharia oder unseren Rechtsstaat beibehalten. Sollen Verteidiger, die vom Gericht beigeordnet werden, das Mandat ablehnen?" „Die Aufgabe der Rechtsbeistände bestehe darin eine geordnete Verteidigung zu garantieren.

Der Prozess geht schleppend voran, weil die elf Angeklagten zunächst über ihr bisheriges Leben berichten sollen. Es sind knapp 30 Verhandlungstage bis zunächst Ende Dezember geplant. Einen Termin für ein mögliches Urteil gibt es laut dem Gericht noch nicht.

Zwei Angeklagte haben zu ihrer Person ausgesagt

Am zweiten Tag der Verhandlung haben sich zwei Angeklagte zur Person geäußert. Ein 1993 in Wiesbaden geborener deutscher Beschuldigter sei demnach zeitweise im Kinderheim aufgewachsen, früh mit Drogen in Berührung gekommen und hätte wegen Körperverletzung im Gefängnis gesessen. Auch ein 21 Jahre alter Syrer sprach in seinen Angaben zur Person von Drogenkonsum und Vorstrafen. Er sei 2015 als Flüchtling nach Deutschland gekommen.

Vorwurf gegen elf Männer: Vergewaltigung und unterlassene Hilfeleistung

Vor dem Landgericht Freiburg sind elf Männer im Alter von 18 bis 30 Jahren angeklagt. Ihnen werden Vergewaltigung und unterlassene Hilfeleistung zur Last gelegt. Sie sollen Mitte Oktober 2018 eine 18-jährige Studentin vor einer Diskothek vergewaltigt haben.