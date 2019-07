Das Stromnetz stehe wegen mehrerer Kurzschlüsse unter Stress, sagte ein Sprecher des Netzbetreibers Badenova. Was für die einen nervig gewesen sei, weil sie nicht fernsehen oder telefonieren konnten, habe andere stärker beeinträchtigt. Das Notstromaggregat der Helios-Klinik in Müllheim (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) habe seinen Dienst getan, die Patienten seien nicht gefährdet gewesen, so der Ärztliche Direktor, Hartmut Ehrle-Anhalt. Er sagte aber auch, dass der Ausfall für Unruhe gesorgt hatte. Der Betreiber eines großen Supermarktes erklärte, man habe die Kunden schnell abkassiert und in den zweiten Markt in Müllheim geschickt.