Die Sperrungen um den Fundort einer Fliegerbombe bei Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) an der B3 und der Rheintalbahn sind wieder aufgehoben. Die am Freitagabend gefundene Bombe hat sich als ungefährlich erwiesen. An der Fliegerbombe war kein Zünder vorhanden, eine Entschärfung war daher nicht erforderlich. Bahn- und Fahrzeugverkehr sind nicht mehr beeinträchtigt. Am Samstagvormittag war die B3 Weil am Rhein - Freiburg sowie die Rheintalbahn für etwa 20 Minuten gesperrt worden.