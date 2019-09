per Mail teilen

Die Deutsch-Französische Brigade in Müllheim feiert ihr 30-jähriges Bestehen . Es ist eine der seltenen Gelegenheiten für Zivilisten, die Robert-Schumann-Kaserne zu besichtigen. Die Streitkräfte zeigen ihre Fahrzeuge und Geräte, Fallschirmjäger aus dem Saarland springen mehrfach über Müllheim ab. Am Abend gibt es einen öffentlichen „Großen Zapfenstreich“ mit hochrangigen Vertretern des deutschen und französischen Heeres. Zur Deutsch-Französische Brigade gehören rund 6.000 Soldatinnen und Soldaten. In Müllheim sitzen die Stabs- und Fernmeldekompanie sowie die binationale Versorgungseinheit.