Auf der B 294 bei Mühlenbach (Ortenaukreis) ist am Sonntagmorgen ein Auto in einem Löschteich gelandet. Der Fahrer konnte sich über das Fenster der Fahrertür aus dem gesunkenen Wrack retten. Er sei einem Reh ausgewichen, erklärte er der Polizei. Am Auto entstand vermutlich Totalschaden - in Höhe von rund 38.000 Euro.