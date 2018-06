per Mail teilen

Seine eigene Mutter und ihr Lebensgefährte sollen einen Jungen aus Staufen jahrelang missbraucht und an Freier verkauft haben. Jetzt stehen sie beide vor Gericht. Parallel dazu muss sich ein Mann verantworten, der wegen einer Tötung des Jungen angefragt haben soll.

Die Hauptbeschuldigten mit ihren Verteidigern im Gerichtssaal des Freiburger Landgerichts picture-alliance / dpa Patrick Seeger

Genau fünf Monate nach Bekanntwerden des jahrelangen Missbrauchs eines Jungen in Staufen bei Freiburg stehen seit Montag die beiden Hauptbeschuldigten vor Gericht. Vor dem Landgericht Freiburg begann Staatsanwältin Nikola Novak mit der Verlesung der Anklage. Der 48 Jahre alten Mutter des Kindes und ihrem 39 Jahre alten Lebensgefährten werden unter anderem schwere Vergewaltigung und Zwangsprostitution in jeweils knapp 50 Fällen zur Last gelegt. Der heute Neunjährige soll über zwei Jahre lang von ihnen missbraucht sowie im Darknet Männern gegen Geld für Vergewaltigungen angeboten worden sein.

L. hat bereits Geständnis angekündigt

Als Haupttäter gilt Christian L., der einschlägig wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger vorbestraft ist. Er räumte bereits als Zeuge in anderen Fällen zu den Taten seine eigenen Vergehen ein und kündigte ein umfassendes Geständnis an. "Ich schäme mich, dass ich es habe soweit kommen lassen, den Jungen anzubieten", sagte er vor Gericht. Er belastete auch die Mutter des Kindes schwer.

Angeklagt sind Taten zwischen Mai 2015 bis Ende August 2016. In dem Fall gibt es insgesamt acht Tatverdächtige. Die Mutter und ihr Lebensgefährte, beide Deutsche, gelten den Angaben zufolge als die beiden zentralen Figuren in dem Missbrauchsfall.

Mutter schweigt – Anwalt lässt Aussage offen

In Prozessen gegen Freier des Jungen hatte der einschlägig vorbestrafte 39-Jährige zuvor als Zeuge ausgesagt und sich bereits als Haupttäter bezeichnet. Die Mutter schweigt. Ob sie aussagt, ist nach Worten ihres Anwaltes Matthias Wagner noch nicht entschieden. Dem Paar wird auch Missbrauch einer Dreijährigen zur Last gelegt.

Jugendamt und Justiz stehen in dem Fall in der Kritik. Ihnen wird vorgeworfen, den Jungen nicht geschützt zu haben. Ein Urteil soll es nach Angaben des Gerichts Mitte Juli geben.

Prozess am Landgericht Karlsruhe

Ebenfalls am Montag begann vor dem Karlsruher Landgericht der Prozess gegen einen 44-Jährigen aus Schleswig-Holstein: Er soll im sogenannten Darknet beim Lebensgefährten der Mutter angefragt haben, ob er den Jungen sexuell missbrauchen und danach töten dürfe. Demnach muss sich der Angeklagte wegen Sichbereiterklärens zum Mord, zum sexuellen Missbrauch von Kindern und zur Vergewaltigung sowie wegen Besitzes kinder- und jugendpornografischer Schriften verantworten.

Kurz nach Beginn der Verhandlung wurde die Öffentlichkeit teilweise ausgeschlossen worden. Das Gericht kam damit einem Antrag der Verteidigung nach. Sie hatte den Ausschluss beantragt, weil der Angeklagte in seiner Aussage persönliche Dinge wie sein Sexualleben erläutern wollte.