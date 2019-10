per Mail teilen

Markus Ibert wird neuer Oberbürgermeister von Lahr. Er konnte sich im zweiten Wahlgang klar vor seiner Kontrahentin Christine Buchheit durchsetzen.

Der 51-jährige Verwaltungsfachmann Markus Ibert (parteilos) kam nach vorläufigem Wahlergebnis in Lahr (Ortenaukreis) auf knapp 55,1 Prozent der Stimmen. Damit tritt der Geschäftsführer einer kommunalen Wirtschaftsfördergesellschaft die Nachfolge des bisherigen Oberbürgermeisters Wolfgang G. Müller (SPD) an. Dieser geht nach 22 Jahren im Amt in den Ruhestand. Iberts Kontrahentin, die gleichaltrige Diplomatin Christine Buchheit (Grüne), erhielt im zweiten Wahlgang rund 44,8 Prozent. Die übrigen Stimmen entfielen auf Bewerber, die gar nicht angetreten waren. Die Wahlbeteiligung lag den Angaben zufolge bei 38,67 Prozent.

In der Stichwahl um die Lahrer Oberbürgermeisterwahl traten Markus Ibert (parteilos) und Christine Buchheit (Grüne) gegeneinander an. Markus Ibert; Christine Buchheit

Auch im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte Ibert mit 39,78 Prozent das stärkste Ergebnis geholt, Buchheit lag mit 34,17 Prozent auf Platz zwei. Für den Sieg fehlte damals jedoch die erforderliche Mehrheit von mehr als 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen. Drei der fünf Kandidaten, die bei der ersten Wahl vor zwei Wochen ebenfalls kandidierten, gaben danach auf. Lahr ist mit rund 46.500 Einwohnern nach Offenburg die zweitgrößte Stadt im Ortenaukreis.