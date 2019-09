per Mail teilen

Anbieter von beruflicher Fort- und Weiterbildung setzen weiter auf Digitalisierung. Sogenanntes e-Learning, also Lernen mit digitalen Mitteln, oder ein Studium an einer Fernhochschule werden für Arbeitnehmer zunehmend wichtig. Das war ein Thema beim Start der Weiterbildungsstaffel des Netzwerks Fortbildung in Lörrach. Aber auch die Initiative der Unternehmen angesichts eines Fachkräftemangels werde immer wichtiger, sagte Luisa Jenner, die neue Leiterin des Regionalbüros für berufliche Fortbildung.