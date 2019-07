Rund 1.100 Fans haben den Countryrock-Sänger Kiefer Sutherland und seine Band beim ausverkauften Schluss-Konzert des Lörracher "Stimmen-Festivals" am Sonntagabend begeistert gefeiert.

In den vergangenen vier Festival-Wochen fanden mehr als 20 Konzerte in Lörrach und der Schweizer Nachbarschaft statt. Sutherland, den viele auch als Hollywood-Schauspieler kennen, hatte das Konzert sanft begonnen und schlug dann auf seiner Gitarre immer rockigere Töne an. Nachdem am Freitagabend ein Konzert im Rosenfelspark wegen eines Unwetters abgebrochen werden musste, blieb das Abschluss-Konzert trocken.

Weitere Stars des Lörracher "Stimmen-Festivals" waren Jan Delay, Revolverheld, George Ezra und die 72-jährige Punkrock-Legende Iggy Pop. Festivalchef Markus Muffler spricht von künstlerisch "großartigen Highlights" im diesjährigen Festival und einer sehr guten Zuschauer-Resonanz an allen Konzertorten. Damit zieht er eine durchweg positive Bilanz für das 26. Stimmen-Festival. Es zählt dieses Jahr 9.000 Besucher mehr als im Vorjahr. Das Festival ist am Sonntagabend mit insgesamt 29.000 Besuchern zu Ende gegangen. Publikumsmagnet waren wieder die Marktplatz-Konzerte.