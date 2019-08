Am frühen Donnerstagmorgen überfiel ein 27-Jahre alter Mann mit einer echt aussehenden Schusswaffe einen Bekannten in dessen Privatwohnung in Bad Säckingen im Landkreis Waldshut. Die Polizei fahndet noch immer nach dem mutmaßlichen Täter.

Am Nachmittag durchsuchte ein Großaufgebot der Polizei in unmittelbarer Nähe des Lörracher Bahnhofs einen Wohnkomplex. Dort war der Tatverdächtige in einer der Wohnungen vermutet worden. Trotz intensiver Durchsuchung fehlt von dem Mann bislang jede Spur. An der Fahndungs- und Durchsuchungsaktion waren zahlreiche Polizisten, darunter auch Beamte einer SEK-Einheit im Einsatz. Unmittelbar nach dem Überfall am Morgen, bei dem der 27-Jährige offenbar Bargeld erbeutet hatte, nahm die Polizei einen Mann auf offener Straße fest. Möglicherweise steht diese Festnahme im Zusammenhang mit dem Raub. Die Lörracher Polizei wollte dies unter Verweise auf laufende Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kripo weder bestätigen noch dementieren.