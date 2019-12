Bei einer jährlichen Routineüberprüfung sind in acht städtischen Gebäuden in Lörrach Legionellen im Warmwasser entdeckt worden. Nach Angaben des Rathauses liegen die gemessenen Werte allerdings nicht im kritischen Bereich. Ein Duschverbot müsse deswegen nicht erlassen werden, so die Stadtverwaltung. Auch die Nutzung des Trinkwassers sei uneingeschränkt möglich. Die Legionellen wurden unter anderem in einer Schule, zwei Kindergärten und zwei Sporthallen entdeckt. Zur Sicherheit würden derzeit alle Duschköpfe und Perlatoren desinfiziert und die Temperatur in den Wasserboilern erhöht. Legionellen sind natürlich vorkommende Bakterien im Süsswasser. In warmem Wasser können sie sich allerdings vermehren und durch das Einatmen des Wasserdampfes Infektionen verursachen. Besonders anfällig dafür sind ältere und immungeschwächte Menschen. Bei ihnen können die Legionellen grippeähnliche Symptome hervorrufen.