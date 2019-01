Die Lörracher Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Sexualdelikts an Heiligabend. In den frühen Morgenstunden des Heiligabends wurde bei der Polizei die Vergewaltigung einer Frau angezeigt. Die Beamten nahmen daraufhin sofort die Ermittlungen auf und brachten die Frau zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen soll sich die Tat zwischen 2 und 3 Uhr morgens ereignet haben. Und zwar auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Innenstadt. Die genauen Umstände der Tat sind noch unklar. Die Frau war zur Tatzeit offenbar stark alkoholisiert. Die Polizei sucht deshalb dringend Personen, die sachdienliche Hinweise geben können.