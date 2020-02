per Mail teilen

Drei bislang noch unbekannte Eurojackpot-Spieler aus Baden-Württemberg haben jeweils knapp 1,4 Millionen Euro gewonnen. Für den Gewinn der 90 Millionen Euro im Eurojackpot habe den Dreien nur die zweite Zusatzzahl gefehlt, teilte die Staatlichen Toto-Lotto GmbH mit. Die Ziehung fand am Freitag statt. Zwei der Gewinner gaben ihre Lotto-Scheine anonym in Annahmestellen im Umkreis Stuttgart ab, der Dritte im Bunde im Kreis Lörrach. Um ihren Gewinn zu erhalten, müssen sie nun ihre gültige Spielquittung einreichen. Der Gewinner der 90 Millionen Euro kommt aus dem Münsterland in Nordrhein-Westfalen.