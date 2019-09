per Mail teilen

In der vergangenen Woche sind aus der Wallfahrtskirche Witterschnee in Löffingen im Breisgau-Hochschwarzwald vom Hochaltar sechs Gemälde gestohlen worden. Die im Hochaltar eingelassenen sechs Gemälde von heiliggesprochenen Personen wurden gewaltsam aus den Befestigungen herausgehebelt, teilte das Polizeipräsidium Freiburg mit. Der Wert der Gemälde lasse sich aktuell nicht beziffern, sei aber «nicht unerheblich» so die Polizei.