Im Kanton Basel-Land ist ein Mensch infolge einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Wie der Kanton mitteilte, sei die Person in der Gemeinde Liestal im Krankenhaus gestorben. Es ist der zweite Todesfall infolge einer Corona-Infektion in der Schweiz. Insgesamt sind in der Schweiz nach Angaben der Gesundheitsbehörden 281 Infektionsfälle bestätigt.