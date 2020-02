Das Energieunternehmen Energiedienst wird nach eigenen Angaben ihr Projekt „Power to liquid“ am Laufenburger Standort einstellen. Dort sollte durch Elektrolyse hergestellter Wasserstoff zu synthetischem Diesel oder Wachs aufbereitet werden. Stattdessen will sich das Unternehmen auf die sogenannte „Power to Gas“-Anlage in Wyhlen konzentrieren. Dort wird in einer großen Anlage ebenfalls Wasserstoff hergestellt, unter anderem für Brennstoffzellenfahrzeuge und Industrieanlagen.