Der Vorwurf der mutmaßlichen Vergewaltigung gegen einen der elf Angeklagten kann möglicherweise nicht aufrechterhalten werden kann. Währenddessen laufen zur Stunde die Zeugenbefragungen weiter.

Der Verteidiger eines der Angeklagten im Prozess um die Freiburger Gruppenvergewaltigung hat angegeben, dass der Tatvorwurf der Vergewaltigung haltlos sei und beantragt, den Haftbefehl aufzuheben. Das könnte eine Wende bedeuten; auch die Staatsanwaltschaft ist dieser Auffassung. Grund sei, dass kein belastendes DNA-Material von dem Mann gefunden worden sei. Würde das Gericht dieser Einschätzung folgen, müsste sich der Mann trotzdem wegen unterlassener Hilfeleistung in einem anderen Verfahren verantworten. Er käme aber eventuell aus der Untersuchungshaft frei. Dem Verteidiger des betreffenden Angeklagten zufolge könnte eine Entscheidung in der Sache am Morgen des nächsten Prozesstages fallen, also am Mittwoch, 25. September.

Zeugenbefragung geht weiter

Bei dem Prozess um eine mutmaßliche Gruppenvergewaltigung auf dem Hans-Bunte-Areal in Freiburg werden zur Stunde Zeugen befragt, unter anderem die Verlobten von zwei der Angeklagten. Sie hatten im Vorfeld des zwölften Verfahrenstages einen Rechtsbeistand beantragt. Nach Angaben von Klaus-Dieter Stark, Sprecher des Landgerichts Freiburg, hat das Gericht dem Antrag entsprochen.

SWR Peter Steffe

Insgesamt drei Zeugen

Ob die Verlobten voll umfassend oder nur teilweise aussagen werden, wird sich im Laufe der Verhandlung herausstellen. Wie einer Ehefrau steht es einer Verlobten - unter gewissen rechtlichen Voraussetzungen - ebenso zu, vom sogenannten Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch zu machen und als Angehörige die Aussage komplett zu verweigern. Insgesamt sollen an diesem zwölften Verhandlungstag drei Zeugen auftreten.