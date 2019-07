Wer hätte es gedacht: Heidi, das weltberühmte Alpen-Mädchen ist, wenn man so will, auch eine Japanerin. Im Landesmuseum Zürich wird jetzt in einer Ausstellung erklärt warum.

Japanische Heidi-Filme aus den 1970-er Jahren haben bis heute eine riesige Fangemeinde. Die Zeichentrick-Geschichten aus den Bündner Alpen prägen nachhaltig das Schweizbild der Japaner und locken tausende Touristen in die Bergwelt. Mit ihrer Vermischung von zwei Kulturen gilt die Heidi-Serie als Startpunkt der erfolgreichen japanischen Zeichentrick-Branche. Dauer 1:29 min "Heidi" - Startpunkt der japanischen Zeichentrick-Branche Wer hätte es gedacht: Heidi, das weltberühmte Alpen-Mädchen ist, wenn man so will, auch eine Japanerin. Im Landesmuseum Zürich wird in einer Ausstellung erklärt, warum. Um die Heidi-Charaktere möglichst perfekt einzufangen, reisten die japanischen Zeichentrick-Macher damals extra in die Schweiz um die Heidi-Kulisse so naturgetreu wie möglich zu animieren. Dafür studierten die Japaner sogar den Ziegengang. Genauso interessierten sie sich für den Bau der Heidi-Hütte und die Gepflogenheiten Schweizer Bergbauern. Sie entwickelten daraus die aufwendig von Hand gezeichneten Charaktere der 52-teiligen Heidi-Serie, jede bestehend aus 10.000 Einzelbildern. Damit erzielten die japanischen Heidi-Filme weltweit Erfolge. Übersetzt in 20 Sprachen zogen sie Millionen Zuschauer in ihren Bann.